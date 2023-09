“Tata” Fernández: “si me tocara dirigir en Primera, lo haría”

18 septiembre, 2023

El técnico del Recreativo Claromecó, Omar Fernández habló con LU24 luego del ascenso a la Primera división después de 30 años, y expresó:

“Estamos felices con lo que se logró mi familia y yo. Fue un cambio de proyecto para mí. No tuvimos un buen año el 2021 y me propusieron seguir, entonces buscamos jugadores de jerarquía, para fortalecernos, era potenciar el plantel. Este año no fue lo esperado, en el arranque, lo bueno es que nos levantamos a tiempo. Segunda es competitivo, no sabes cómo vas a salir, tenías rivales muy buenos, ACDC, Barra San Martín, Alumni…todos son muy duros”, dijo.

“Los chicos de Necochea, un compromiso importante, ellos venían todos los viernes a Claromecó a hacer fútbol. Sufrimos la baja de Sueyro, que era importante y contamos con Pego y Robles y sumamos a Bolado y lo puse de volante, era 9 él. Los chicos del club es un párrafo aparte, se armó una familia, los de afuera los apoyaron mucho, sumaron todos. Era un partido de los que no quería jugar, estuve tres años en Alumni y justo definimos contra ellos, esto es fútbol, si lo hubiera podido evitar lo hubiera hecho”, añadió.

“Fue un acierto jugar algunos partidos los sábados, la gente acompañó en todos lados, nos sentíamos locales en todas las canchas. Todo esto pareció una película a los 52 minutos en Orense estábamos muertos y a los 54 hace gol Álvarez, y estebábamos festejando. No se nos cruzó por la cabeza eso”, agregó.

“Se te cruzan muchas cosas por la cabeza, recuerdos cosas lindas, las alegrías son pocas, son más las tristezas en el Fútbol, entonces hay que disfrutarlo. Yo lo disfruto con la familia que te banca en esta locura. Ahora vamos a ver fútbol tranquilos, siempre uno quiere lo mejor para el club, hay que sentarse a ver el proyecto que hay, la Primera es diferente…vamos a tomar un descanso de dos meses y si me tocara dirigir en Primera lo haría. Los desafíos son muy lindos. Tener a tu hijo como ayudante de campo es un lujo, arranco yo con la charla y sigue él. Agradezco a mi cuerpo técnico”.finalizó.

