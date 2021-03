Tatiana Lescano: “congelamos sueldos políticos para que haya más dinero para salud”

22 marzo, 2021 Leido: 363

Tatiana Lescano, concejala del Frente de Todos, respondió ayer al posteo del delegado director del Ente Descentralizado Claromecó, Julián Lamberti, quien aseguró que el doctor Gabriel Guerra es “castigado” por la oposición que votó el congelamiento de sueldos. Y también lo hizo a través de la radio, al indicar que “lo primero que hay que decir es que hoy Guerra no es ‘un doctor’, sino un funcionario político del intendente Sánchez, su secretario de Salud. Porque pareciera que nosotros estamos atacando a los médicos, y no es así. Lo que se votó, y esto sí era una demanda de la sociedad en un contexto de pandemia y con mucha gente enfrentando dificultades, fue reducir el gasto político del Municipio, o por lo menos sujetarlo. Y en este caso el doctor Guerra, y lo menciono porque en él se personalizó esta cuestión, es un funcionario político”, sostuvo.

Según Lescano, se barajaron distintas opciones; una de ellas era bajar el factor de multiplicación del sueldo básico de la categoría 2 para calcular el sueldo de los funcionarios, pero algunos están fijados por ley y no se podían afectar derechos adquiridos. “Entonces se decidió congelarlos, es decir, que nadie cobrara menos que en diciembre pero tampoco se aplicaran los aumentos previstos para la planta municipal. De esta manera, el Municipio se ahorra entre 5 y 7 millones de pesos, según cómo cierre la paritaria, que son de libre disponibilidad pero aconsejamos destinar a la salud, por ejemplo, para acomodarles el sueldo a los enfermeros y enfermeras, algo que también es un reclamo por parte de la comunidad. Por otra parte creamos el Fondo Solidario Covid, por el que los concejales donamos, de nuestro sueldo congelado, un aporte voluntario que va a salud y seguridad”, puntualizó.

En este sentido, Lescano advirtió que se congelaron sueldos políticos de funcionarios que “cobran de cuatro sueldos básicos municipales para arriba, y muchos de ellos mantienen su actividad privada. Además, cada uno de ellos cobra por su antigüedad, por su carrera como empleado municipal, en porcentajes que pueden superar el 30, 40% más. No es fácil decir cuánto es en plata en el caso de cada uno, pero lo que votamos es el congelamiento de sueldos políticos de más de cuatro básicos municipales”, explicó.

Finalmente, sostuvo que “lo que me molestó del posteo de Lamberti es que no castigamos a los médicos, como él quiere hacer ver, sino todo lo contrario, congelamos sueldos políticos para que ese dinero vaya a la salud. Además, si le preocupan los médicos, tiene que saber que por incumplir la carrera profesional hospitalaria el Municipio perdió dos juicios, y los intereses por 170 médicos, que son millones de pesos, los vamos a pagar todos los contribuyentes, y además tiene conflictos con enfermeros y enfermeras sin resolver. En ese contexto, decir que la oposición va contra los médicos es una falacia, que intenta poner a la gente en contra nuestra cuando lo que queremos es sacarles plata a los políticos para la salud”.

Volver