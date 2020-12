Tatiana Lescano: “El Vecinalismo apura el Presupuesto porque necesita cobrar las tasas con el aumento”

La concejala Tatiana Lescano (Todos) aseguró hoy que desde su bloque se realizó otra contrapropuesta en torno al Presupuesto 2021, en este caso vinculada a la moratoria, para que beneficie “a comerciantes e industriales afectados por la pandemia y familias con menores ingresos”, y también indicó que su bancada analiza lo planteado por Juntos por el Cambio para un incremento menor y escalonado de las tasas municipales. “Además estamos llevando a cabo otro planteo respecto de la reducción de sueldos políticos, porque lo que propusimos es rechazado por el oficialismo, y nos preocupan sobre todo los más altos, los funcionarios que cobran cerca o más de 500.000 pesos mensuales”, advirtió.

Respecto a la fecha en que se tratará el Presupuesto en el recinto, indicó que todavía se esperan definiciones desde la presidencia del cuerpo. “Para nosotros el acortamiento de los tiempos es relativo, porque el Presupuesto se puede aprobar en diciembre, en enero o en marzo, pero el Movimiento Vecinal quiere resolverlo por una cuestión recaudatoria: piden un aumento de tasas del 46% y si el Presupuesto no está en enero, no lo van a poder cobrar, que es lo que en definitiva quieren. Pero nosotros necesitamos el tiempo lógico del análisis y las consultas”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que hay expedientes por tratar de distintas comisiones, por lo que no se descarta una reunión plenaria de todas para avanzar en su abordaje con un orden del día conjunto.

