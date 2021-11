Tatiana Lescano finaliza su mandato como concejala y compartió su balance

17 noviembre, 2021 Leido: 198

A poco de finalizar su mandato como concejala del Frente de Todos, Tatiana Lescano efectuó un balance y anticipó que volverá a su tarea de inspección docente, al tiempo que buscará sumarse al trabajo de instituciones locales. “Lo que siento es que los temas que propusimos durante la campaña, en ese momento de Unidad Ciudadana, los pudimos poner al menos sobre la mesa. Entre ellos una agenda de género casi inédita para el Concejo, temas vinculados a la agroecología, el manejo interno del Legislativo pero también la defensa de trabajadores y trabajadoras de la comunidad que pertenecían a empresas que cerraron, a la educación, al Banco Provincia; defensa y promoción de emprendedores y pequeños comerciantes, y todos aquellos temas que en su momento propusimos a los vecinos como plataforma de campaña. Así que en principio me voy satisfecha”, aseguró.

Entre las cuestiones pendientes, en tanto, advirtió que “si bien hoy tenemos más herramientas para el control financiero del Municipio, esas cuentas más finitas y sensibles, recién hoy estamos aprendiendo a llevarlo adelante, porque es muy difícil. Hoy estamos generando equipos de trabajo para encarar estos aspectos técnicos, pero también es complejo pasar la posta del conocimiento en esto cuando se cambia la conformación del Concejo. En este sentido también entendemos que es necesario reformar el reglamento interno del cuerpo, una propuesta que todavía sigue en discusión”.

También apuntó a la necesidad de apuntalar con propuestas el desarrollo de las localidades, “y dejar de hablar de ellas solamente en cuanto al turismo, promoviendo una mirada integral, que apunte a la creación de una agenda a mediano y largo plazo surgida en una mesa intersectorial. Pero todo lo que tiene que ver con la discusión colectiva es algo que el vecinalismo no ha impulsado, precisamente, de manera que creo que mientras sea gobierno eso no va a ser posible”. Entre los debes, Lescano mencionó asimismo la necesidad de impulsar acciones de cuidado del patrimonio cultural, arquitectónico y ambiental del distrito.

Y fue más allá incluso al advertir que “es fundamental revisar seriamente el incumplimiento de normas, haciendo jugar a la justicia si no se logra el acuerdo. Porque el Ejecutivo ha donado tierras, ha dispuesto el uso de espacios públicos, todo eso sin pasar por el Concejo Deliberante y restándole importancia a la institucionalidad”.

Sobre su futuro, aseguró que volverá “a mi cargo como inspectora de nivel secundario, a mi lugar en la docencia, que nunca dejé de ejercer; seguramente también a mi actividad en el SUTEBA, que dejé en standby durante estos años, y tengo pensado incorporarme a alguna institución local, ya he hablado para eso con compañeros de la APDH”.

