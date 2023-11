Tatiana Lescano: “No alcanza con pasarle la motosierra a la educación pública”

9 noviembre, 2023

Tatiana Lescano, ex concejal y actual Inspectora de nivel secundario, visitó los estudios de LU 24, trazó un breve balance respecto a los objetivos cumplidos en 2023, y a su vez se mostró a favor del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa en el ballotage del domingo 19, considerando que “no alcanza con pasarle la motosierra a la educación pública, sino que la presencia del Estado debe continuar para lograr una mejor educación, con capacitación y creando un futuro posible”.

En lo que respecta a su actividad, Lescano sostuvo que “estamos finalizando un año que ha sido de lo mas variado, de lo mas intenso, empezamos inaugurando escuelas, hacia muchísimos años que no había secundarias nuevas, y creamos la secundaria 7 en Bellocq y anteriormente estatizado el Secundario de Claromecó; ha sido una transformación donde todavía siguen los cambios, se incorporó la orientación turismo en la Secundaria 9, que permite pensar en una articulación con educación física que es la original, es un muy lindo proyecto institucional”.

“Los váuchers vienen a destruir lo que estamos implementando”

El sistema de váuchers viene a destruir lo que estamos implementando: cuando yo empecé a trabajar en el 2010 había tres escuelas en Tres Arroyos, hoy tenemos once escuelas secundarias estatales, tenemos dos escuelas agrarias y la escuela técnica y una de las siete escuelas secundarias especializadas en arte de la Provincia de Buenos Aires, que permite que los chicos tengan un futuro casi sin límites, podemos pensar en su inserción laboral y que ellos piensen en su futuro en Tres Arroyos y en ese contexto pensaba en los váuchers que son ni más ni menos que privatizar la educación”.

“Tenemos escuelas muy pequeñitas que se sostienen en los barrios, y pensemos también en el servicio de atención temprana, con los nenes que se atienden en el hospital y todo eso no es ganancia para el mercado no es ganancia para el privado y no se pueden sostener sin la presencia del Estado; sabemos que hay mucho para mejorar, pero no se puede mejorar sin eso, y pensar en ese sistema que propone uno de los candidatos es muy triste para quienes queremos la escuela”.

Por qué Massa

“ Vos podes tener en duda tu voto, no ser peronista, considerarte independiente pero si estamos totalmente convencidos todos en una mejor sociedad es necesaria una mejor educación, y en la Provincia, donde se da en el contexto de la ruralidad, donde no son sólo las escuelas del sector urbano, donde hay que apostar a la escuela especial, a la escuela técnica, a la formación laboral, a la formación agraria, a la atención de la discapacidad, hay que apostar también a las actividades complementarias como el CEC del Barrio Boca, que no se sostienen con un váucher”.

A mí, y esto es una postura muy personalísima, Me parece que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y lo dijo ayer, apunta a fortalecer a la educación pública; yo trabajo de lo que aprendí en la escuela publica y trato de devolverle un poco a la sociedad lo que algún día me dio que es la posibilidad de tener una carrera y un futuro. Entonces a mí me parece que pensar en el futuro, pensar en nuestros hijos, más allá de lo que pensemos políticamente, pensamos que el que lo garantiza es Massa, no alcanza con pasarle la motosierra a la escuela pública, necesitamos fortalecerla, capacitar a los docentes, mejores propuestas, otras, quizás en otro formato pero eso se hace solo con el aporte del Estado, porque es mucho dinero, porque son muchos recursos y me parece que es importante votar al candidato de Unión por la Patria”.

Garate intendente

“El triunfo de Pablo fue una alegría muy grande: yo veía la foto ayer de tener un candidato sentado en la mesa de la Sexta significan muchos años de muchos sueños, de mucho trabajo de compañeros que hoy celebran y otros que han quedado en el camino que apostaron a que un día iban a poder sentarse a tomar un café con un intendente peronista, y también pensar en que haya una oportunidad para todos porque no puede haber una ciudad, una vida de calidad si no estamos incluidos todas y todos, por lo que me parece que Pablo Garate esté en la intendencia, que Kicillof esté en la Provincia y ojalá que Massa esté en la Presidencia, que puedan alinearse las cosas”, concluyó.

