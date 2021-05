Tatiana Lescano: “sin controles la fase 2 no va a ser efectiva”

12 mayo, 2021 Leido: 181

El secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, participó de la reunión de la Comisión de Obras Públicas y Seguridad del Concejo Deliberante. Tras la finalización del encuentro, la concejala Tatiana Lescano (Todos) advirtió que el funcionario, al que destacó como “el único que concurrió de los que hemos convocado desde que comenzó el año”, reclamó “por la falta de gente para poner en la calle, porque cuenta con no más de 25 agentes en total incluyendo los tres turnos de trabajo, fines de semana y feriados. Por eso las posibilidades de hacer operativos se limitan a lugares puntuales y eso evidentemente no alcanza”.

“En medio de la reunión nos enteramos del pase a fase 2, así que pudimos consultarlo también respecto de este tema. Pudimos además hablar con él de la temporada estival, de seguridad vial, multas y controles en la vía pública, de su relación con las dependencias policiales y con la propia Policía de la Provincia, entre otros aspectos, y además le pedimos informes sobre accidentes de tránsito, inspecciones y multas tanto en función de la pandemia como en la temporada, porque hemos recibido algunas quejas. La situación no es alentadora”, sostuvo Lescano.

La concejala advirtió que, según Cordiglia, “va a hacer lo que pueda con lo poco que tiene, con lo cual nos preocupa el hecho de que no se pueda trabajar en prevención, en multas, en control de accesos, en la vía pública, todo lo que hay que hacer para que la fase 2 signifique algo. Porque ya lo vivimos en el ASPO, cuando los funcionarios nos decían por un lado que un montón de cosas no se podían hacer, y por el otro decían ‘tené abierto que no te vamos a ir a controlar’. Y en el medio hay mucha gente que se va a ver limitada por las restricciones, no sólo los comerciantes sino también las personas que salen a buscar su sustento diario a través de una changa. Tenemos una importante inversión de los gobiernos nacional y provincial, como las asignaciones, la tarjeta alimentar, los REPRO, que son parches para cuando no se puede trabajar, pero sin controles esto no va a ser efectivo. Y no podemos echarle siempre la culpa a la gente”.

“La situación personal de cada uno es muy compleja y todos tenemos a nuestro alrededor gente querida que ha muerto. Pero no alcanza con decirnos como a un nene ‘no metas el dedo’, el Estado se tiene que poner los pantalones largos y hacer lo que no ha hecho: tener un discurso coherente, no decirle al que anda a pie que no se mueva y por el otro hacer la vista gorda con el otro, con aquel al que le dicen ‘seguí que no te controlamos’”, completó Lescano.

Respecto a la posible suspensión de clases, la edil advirtió que “aún hay cosas por definir con la Provincia”.

