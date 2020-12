“Techeros”: la expolicía Rocío Toro obtuvo el sobreseimiento definitivo

La expolicía Rocío Toro, imputada judicialmente en el marco de la investigación del accionar de la llamada “banda de los techeros”, obtuvo el sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal y, si se cumple lo que oportunamente anticipó su abogado, podría solicitar su reincorporación a la fuerza. Toro había sido aprehendida a bordo de un móvil policial junto a un excompañero suyo, Walter Galván, que luego fue condenado por robo agravado y otros delitos en el marco de su participación en la banda que, en 2016, cometió varios ilícitos en viviendas de esta ciudad. Acusada en ese momento por el fiscal Gabriel Lopazzo por robo agravado por efracción y portación ilegal de arma de guerra, Toro volvió a ser indagada en junio de 2017 y finalmente imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, pero el exjuez de Garantías Alberto Gallardo la sobreseyó por este último delito.

En esas condiciones, el magistrado elevó la causa a juicio y el abogado de Toro, Sergio Roldán, apeló la medida. Con esa apelación se formó un incidente, y se resolvió llevar al banquillo al resto de los imputados, los miembros de la banda de los “techeros” y el excompañero de Toro en la Policía, Walter Galván. La imputación contra Toro quedó así en una nebulosa judicial, en principio porque se la agregó erróneamente al expediente de los “techeros” ya condenados por un tribunal de Bahía Blanca, y porque según su defensor, ni siquiera había un testimonio que la comprometiera con la posible comisión de un delito.



En agosto de este año, Roldán interpuso un hábeas corpus ante la Cámara de Apelaciones y pidió el sobreseimiento de Toro, pero el recurso fue rechazado. La Cámara resolvió, no obstante, que el Juzgado de Garantías de Tres Arroyos se hiciera cargo de la situación de Toro “porque la elevación a juicio no fue canalizada de manera adecuada”. Pero por haber intervenido en el caso como fiscal, la doctora Verónica Vidal, subrogante en Garantías, se excusó de intervenir.

La causa fue a sorteo y recayó en el doctor Pedro Morán, juez de Garantías subrogante en Bahía Blanca. Este magistrado tuvo que resolver sobre otro dilema: la condición de funcionario público de Toro, base de la única imputación que se sostenía contra la mujer, que para la fiscal Natalia Ramos –quien se opuso al sobreseimiento- seguía siendo policía.

Finalmente, tras considerar acreditada la pérdida de la condición de policía de Toro con fecha de septiembre de 2018 y fijando en dos años la prescripción de la acción penal en su contra, con fecha de hoy, 11 de diciembre de 2020, Morán resolvió sobreseerla definitivamente.

Toro, agradecida con quienes la ayudaron, no duda: “elijo la profesión una vez más”

Consultada por LU 24, Rocío Toro expresó: “Hoy 11 de diciembre del 2020 cerca de mediodía me llegó la notificación que estuve esperando por cuatro años y medio. Fueron años duros de transitar con una mochila súper pesada que no me correspondía, que la gente me señale con el dedo acusador, pero siempre confíe en la justicia. Lo único que me queda es agradecer a mi familia, amigos, a la gente que me dio trabajo sin importar mi situación. A ellos quiero dedicarles que si pude es gracias a su apoyo (Novo Cosenza -Enrique y Vanesa-, La Perla -Luciana Lemme- y Joker’s – Christian Di Salvo).

Por otro lado, quiero destacar el excelente trabajo de mi abogado Sergio Roldán que aparte de ser un flamante profesional siempre me alentó a seguir y no bajar los brazos.

Si me preguntan qué decisión voy a tomar con respecto a volver o no a la profesión que elegí cuando tuve 18 años voy a decir hoy con mis 27 años la elijo una vez más”.

