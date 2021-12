Techint apuesta a energías renovables y compró un parque eólico en Gonzales Chaves

La empresa Tecpetrol, que pertenece al grupo Techint compró el parque eólico de la Buena Ventura, un proyecto de estudios de vientos en la zona para generar energía eléctrica sito en el distrito de Adolfo Gonzales Chaves, y que desarrolla, paralelamente, otro de energía por paneles solares, según lo confirmó el intendente de ese distrito, Marcelo Santillán.



El jefe comunal explicó a LU 24 las novedades y confirmó la noticia que ya ha tomado difusión en medios nacionales, y dijo que “es un proyecto que venimos trabajando hace más de dos años y se realizaron estudios de vientos en la zona y estaban los resultados positivos para generar energía eólica. Son dos proyectos que se estaban evaluando, otro conjunto de energía solar que tiene muy buenas perspectivas”.

“Son diferentes los proyectos, ya que el desarrollo solar no sería óptima como la zona de Jujuy, habría una posibilidad de mayor conservación de los paneles solares, por lo que se está evaluando y un poco más retrasado”, agregó.

“Nosotros dimos la posibilidad de gestarlo en una zona rural, ya que no había impedimentos para desarrollar el estudio, y la empresa originaria estableció que los vientos serían regulares para producir energía eólica, es una muy buena noticia para la región”.

“Hasta que no tengamos mayor información y podamos hablar con los nuevos dueños mantendremos en reserva la misma, pero está dada la factibilidad”, relató finalmente.

