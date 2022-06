Tejer es terapéutico y puede hacerse a muy bajo costo

Elsa Rodríguez es propietaria de Penélope Lanas, un comercio dedicado a la venta del rubro que además tiene incorporada para quienes decidan incursionar en el arte del tejido, una escuelita con una profesora que hace 18 años acompaña esta iniciativa, destacó entrevistada por LU 24 que el arte de tejer es terapéutico además, y mencionó que “hay médicos están recetándolo, para tener la mente ocupada, porque el tejido lleva también a hacer cálculos, y se recomienda a la gente de tercera edad”, a la vez que sostuvo que también “por la situación económica, la gente trata por todos los medios de hacerlo, por las diferencias de precios en la ropa, algo que es muy importante”.

“En la escuelita que tenemos vemos que a diario hay gente más joven que se anota, la profesora hace 18 años que está conmigo, son dos horas por semana para quienes quieren incursionar y también quienes quieren saber los últimos dictados de la moda y con la profesora es más fácil”, agregó.

Los costos se mantienen

“El aumento que se ha dado a nivel mayorista es del 3% en el rubro, pero yo no lo aplico porque no me lo cobran; ademas las chicas que van a las ferias tienen que tener una ganancia, si bien lo que es artesanal cuesta mucho realizarlo, no es redituable: yo adapté mi casa para poder hacer un mejor precio porque no pago alquiler como cuando tenía el negocio en calle 9 de Julio”, relató.

Tendencias y precios

Elsa dijo que “hay nuevas tendencias en colores más fuertes, vienen también los tonos pastel, mi proveedor es LHO de Orlando que han sacado ocho colores muy bonitos”, y en cuanto a los precios, sostuvo que hay diferencias, porque “con un ovillo de lana haces un enterito para bebé, a un costo de 400 pesos, y es ropa muy abrigada, en este momento no se trabaja la lana en sí, son todas fibras y tienen el proceso especial para bebé”.

“Hay un montón de momentos que uno puede capitalizar tejiendo, en cambio a otro tipo de manualidad le corresponde un lugar especial, tejer permite moverse”, manifestó y agregó que Penélope Lanas está en Castelli 876 y también atiende consultas en el 2983-642745

