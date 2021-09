Telefonía celular y DirecTV: qué opciones elige el mercado y a qué precios

Con una demanda algo más restringida por sus elevados precios, hay teléfonos celulares que llegan a los 400.000 pesos. Está próximo a llegar el nuevo iPhone 13, que en Estados Unidos se consigue a 900 dólares pero en Argentina no baja de los 1500, y aun con un valor que parece tan fuera del alcance del público, tendrá su demanda, según admitió Roberto Damelio, titular de un local de telefonía móvil y DirecTV. “De todas maneras el consumo local apunta a teléfonos Samsung, Motorola, que depende de las prestaciones alcanzan los 140.000, los 180.000 pesos. Y si bien la marca líder es Samsung, Motorola está mejorando sus productos y es interesante lo que ofrece Xiaomi, una marca china que no entró tanto en el mercado local pero tiene buenos teléfonos a precios más accesibles. Y se venden sobre todo para el entretenimiento, y en menor medida para el trabajo”, describió.

La rotación en la venta de equipos ya no es la misma, especialmente si se tienen en cuenta los precios, y la pandemia también provocó retracción en el mercado por falta de unidades. No obstante, se ha reactivado la comercialización, y los teléfonos de gama más alta, como el iPhone, se pueden comprar por pedido, según indicó Damelio.

Finalmente, también se refirió a las posibilidades que da DirecTV, sistema del cual es agente oficial, a través de su modalidad prepaga. “Se usa en la costa, porque permite ver con una carga mínima de 350 pesos cinco días de televisión, sin obligación de pagar una factura mensual, y por 1600 pesos se puede ver el mes completo. Y ahora que se está edificando mucho en las afueras de la ciudad, donde no alcanzan los cables, también se vende el servicio con factura”. Los interesados pueden comunicarse al 424942 o al 2983556500.

