Telefónica intimó el desalojo del CRESTA. Garate inició gestiones urgentes para lograr acuerdo. Este lunes informarán en detalle

14 abril, 2024

La realidad de lo que ocurre en la relación que une a Telefónica con la Municipalidad por el edificio del CRESTA será comunicada en la mañana de este lunes por las autoridades de la Comuna en una conferencia de prensa a llevarse a cabo a las 10 en el edificio de calle Maipú.

Hace unas semanas, en la Municipalidad se recibió una Carta Documento intimatoria de parte de los apoderados de Telefónica Móviles Argentina SA que tiene domicilio legal en Bartolomé Mitre 630 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidiendo el desalojo del edificio que había sido cedido en Comodato desde 2009 hasta el 2019, o sea por el tiempo de 10 años.

A partir de ese momento se movilizaron los dueños del inmueble en no pocas oportunidades hasta llegar a un acuerdo, que al parecer no está escrito en ningún lado, por el cual la Municipalidad canjeaba tasas que debía pagar Telefónica por inmuebles, antenas, y otros espacios ocupados.

Lo cierto es que ahora Telefónica intima, casi con seguridad, para ver qué reacción tendrá el Municipio.

La Carta Documento recibida fue contestada con la firma del intendente Pablo Garate en tiempo y forma en la que se manifiesta el desconocimiento formal y de estilo para estas cuestiones. Y además se ponen a disposición para negociar la continuidad del vínculo.

No es la primera vez que ocurre. Cuando feneció el tiempo del comodato, en 2019 también los dueños legales de la edificación se dirigieron al Municipio con el reclamo y a partir de ese momento se llega a un acuerdo informal de canjear tasas por el uso de excorreo. Hoy, las empresas de gran magnitud, como el caso de Telefónica, instruyen a sus distintos departamentos internos a regularizar cuestiones que no están definidas, y estas actitudes no resultan para nada simpáticas para las partes, incluso los demandantes de derechos ni para la comunidad en general.

Trascendió que no solo el Municipio contestó la Carta Documento para darle forma legal a una respuesta formal, sino que ya habría contactos entre personas, con Garate a la cabeza, para tratar de zanjar la situación.

El edificio donde hoy funciona el CRESTA fue donado por la familia López Cabañas para que allí se instale el correo, por lo que se hizo esa construcción de alta calidad que también, cuando el correo era estatal, también convidaron a la entonces Entel a compartir el lugar.

En la época del gobierno de Carlos Menem, oportunidad en que los servicios postales y telefónicos se privatizaron, también pasaron a manos particulares todos los bienes, inclusive este edificio hoy en disputa y que legalmente pertenece a Telefónica Móviles SA.

En la conferencia de prensa anunciada para la mañana de este lunes, tal vez se den detalles de cómo es la negociación, y lo más importante, que no afecte al normal desarrollo de las actividades del CRESTA, uno de los logros de altos estudios más importantes que Tres Arroyos consiguió en los últimos años, hoy con centenares de alumnos y de graduados.

