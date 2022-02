Temporada: El Secretario de Seguridad afirmó que “enero fue tranquilo”

El secretario de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, Jorge Cordiglia, habló con LU 24 sobre el desarrollo de la temporada estival en el distrito y afirmó que “enero fue tranquilo”.

“Si al balance lo hacemos directamente proporcional a la afluencia de gente que hubo en los balnearios y los movimientos importantes, fue un enero tranquilo”, dijo al tiempo que sostuvo que “la afectación turística ha sido desbordada. Quienes trabajan en este rubro han tenido muy buenos movimientos tanto comercial como de actividad. Por supuesto, no es el enero que hubiéramos deseado porque siempre estamos dando vueltas con el tema de cantidad de efectivos policiales y móviles”.

En tanto, respecto al Ananá Fest en Claromecó, expresó que “había dudas sobre si el hecho de estar a la vera de la ruta iba a afectar, pero no hubo ningún tipo de inconvenientes, se hizo un operativo importantísimo de tránsito y seguridad respecto al ingreso y egreso. No se permitió estacionar vehículos sobre las banquinas, se utilizaron calles laterales. El operativo fue exitoso y transcurrió todo con normalidad”, aseguró.

Además, indicó que “hubo una actividad en los médanos en la madrugada del domingo que está registrada. Es un tema de conversación que venimos tratando todas las semanas para analizar posibilidades y alternativas”.

“Últimamente hay videos de fiestas importantes que se han hecho en otros distritos e incluso picadas en los médanos, es algo que se está dando muy fuerte en esta temporada y creo que a todos los que estamos involucrados en el tema de seguridad nos llega la inquietud y la búsqueda de alternativas”, agregó.

Por otra parte, sobre el trabajo de los guardavidas, anticipó que los jefes de cada playa están elaborando informes que en los próximos días se pondrán a disposición de la prensa. “Estamos teniendo dificultades con las motos de agua porque está costando muchísimo conseguir los repuestos, pero estamos constantemente en la gestión de los arreglos”. Además, manifestó que “vamos a tener que prever ir recambiándolas, quizás para la próxima temporada”.

Finalmente, el funcionario confirmó que se implementará un servicio especial durante el desarrollo del concurso pesquero “24 horas de la Corvina Negra” e informó que al momento no se han presentado solicitudes de habilitación para realizar nuevas fiestas en Claromecó.

