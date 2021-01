Temporada en Necochea: hay poco porcentaje de alojamiento en el sector hotelero

22 enero, 2021 Leido: 615

El periodista Néstor Ferreyra habló sobre el desarrollo de esta temporada atípica en Necochea en contexto de COVID-19 y brindó algunos datos del sector hotelero que alcanzó, la última semana, una ocupación del 26% y que fueron tramitados 4.738 permisos para ingresar al distrito.

Fue la Dirección de Turismo del municipio quien difundió algunos números correspondientes del miércoles 13 al domingo 17 de enero, “por ejemplo, los hoteles gremiales y las cabañas continúan siendo los alojamientos más elegidos con porcentajes que alcanzan el 60,93% y el 52,47% respectivamente, esto sin tener en cuenta el 92,50% que alcanzó el único hotel boutique habilitado en Necochea que fue separado del informe general para que los datos sean lo más realista posible”.

También dijo que este fin de semana “el total general arrojó un 25,90% de ocupación entre los diferentes tipos de hospedajes y entre los hoteles conocidos como 4 estrellas fueron los más requeridos, con poco más del 21% de ocupación, apenas superado por las hosterías y los Hostel que sumaron 31,68% y 26,18% en ese orden”.

A los permisos solicitados para el ingreso al distrito fueron aprobados para la estadía en el periodo indicado unos 4.738, “representa un número de visitantes superior a los 10.000 revelándose además que se indica la llegada a una vivienda de alquiler temporario en 1.295 de esos trámites. Para terminar sumándose a los 2.259 permisos que señalaron como destino una vivienda propia o prestada esta cifra vuelve a confirmar que los turistas han optado por esta forma de alojamiento en el presente verano y ante la situación de pandemia privilegiándola por sobre los hospedajes tradicionales”, agregó.

El periodista expresó que hay mucho turismo regional de la provincia y el país, “pero me llamaba la atención varias opiniones señalando lo mismo, `no salimos a comer afuera, traemos la comida para aproximadamente una semana, dos semanas, y disfrutamos de la playa´. Turismo pandémico por un lado y turismo económico por el otro”.

Finalmente remarcó que en las playas de Necochea se ve que es muy dificil el distanciamiento social, “los guardavidas tienen que prestar colaboración al personal municipal para que se respeten las medidas sanitarias. Las playas de Necochea y Quequén son muy extensas pero no se imaginan el trabajo que tienen los guardavidas”.

