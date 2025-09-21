Temporal: CELTA trabajó en zona urbana y rural por la salida del servicio

21 septiembre, 2025 0

Cuadrillas de CELTA debieron acudir a diversos reclamos de usuarios ante los daños que ocasionaron la caída de ramas y árboles en la zona rural y también por problemas similares en zona urbana, según explicó a LU 24 el jefe del Área Técnica de la cooperativa, Ingeniero Sergio Sjelborg.

En lo que respecta a los reclamos en el distrito, Sjelborg mencionó que los mismos se dieron en dirección a Vázquez, también en Lin Calel y Cascallares, recambiando fusibles, pero sin mayores daños en las líneas.

Volver