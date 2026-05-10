(audio)Temporal en Claromecó: “Comparado con otras localidades, el saldo es positivo”, dijo Felipe

10 mayo, 2026 408

El día después de la ciclogénesis, tras el temporal que no dio tregua desde el miércoles, el director del Ente Descentralizado de Claromecó, Nicolás Felipe, dialogó con LU 24 y expresó que “comparado con otras localidades, el saldo es positivo”.

Detalló después que “recorrimos hoy y durante el temporal. Hay mucha erosión, falta de arena. Tenemos que trabajar en recuperar arena y contener para tener playa. Ahora es todo piedra”.

Sobre las tareas a seguir, también dijo que “para recuperar vamos a desparramar arena por el arroyo para que la filtre y hacer enquinchados para que la arena que llegue del mar quede retenida y no suba a la costanera donde se contamina”.

Acerca de Dunamar, donde el mar derribó con su potencia el baño de mujeres, Felipe dijo “vamos a trabajar primero con los escombros, haremos un relevamiento estructural para ver los pasos a seguir. Lo más seguro es que se termine demoliendo y tengamos baños modulares”

Para concluir, comentó que “el anegamiento de calles es el habitual, de siempre. Agradezco a todos los chicos que trabajaron bajo estas condiciones, con las motobombas, cortando plantas que caían. Realmente respondieron muy bien. Estoy muy agradecido con el personal”.

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