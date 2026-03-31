Temporal en Sierra de la Ventana: Evacuados, puentes cortados y viviendas anegadas (videos)

31 marzo, 2026 0

Tras las lluvias de esta mañana que superaron los 100 milímetros, Sierra de la Ventana vivió momentos de angustia ya que hubo viviendas inundadas, familias evacuadas y roturas de puentes.

También se informó sobre el desborde del arroyo San Bernardo sobre la ruta 76, provocando el corte del acceso a la localidad.

El lugar aún permanece en alerta amarillo, y el municipio y la delegación trabajan arduamente para dar solución a este desastre natural que aún conmociona a la gente de la comarca.

con información de lanueva.com

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