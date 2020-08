“Tengan cuidado”: ciclista la siguió en la calle y se masturbó frente a ella

1 agosto, 2020

Una joven tresarroyense, mayor de edad, denunció públicamente, a través de una historia de Instagram, que ayer fue seguida en la calle por un hombre, de entre 30 y 40 años, que circulaba a bordo de una bicicleta y que se masturbó delante suyo. “Sigo con ganas de llorar de la misma rabia y miedo que me hizo sentir. Tengan cuidado, por favor”, advirtió.

El relato es el siguiente:



“Alberdi y Las Heras. 6:50 PM. Un tipo de entre 30 y 40 años, pelo morocho y algo largo, blanco, con campera de abrigo azul y pantalones marrones. Me siguió una cuadra entera en una bicicleta deportiva imitando que estaba hablando con alguien por teléfono sin parar de decir “si, si”.

Me pasó en distancia y frenó en la esquina frente a la que estaba caminando. Se bajó más los pantalones y se empezó a masturbar frente mío. Durante el trayecto que hizo encima de la bici al lado mío su tono de voz cambiaba asique asumo que ya venía p……… desde ese momento. Cuando freno en la esquina de Las Heras y Alberdi empezó a decirme “bonita, hermosa” sin parar de decir “sí” mientras se masturbaba.

Seguí caminando y me siguió una cuadra entera. Lo perdí gracias a que caminé hacia un local aun abierto y porque había hombres adentro. Sino no sé qué hubiera hecho, hay un terreno enorme en la cuadra siguiente y dos camiones estacionados. Sumado a que no había mucha luz y no había nadie. Sigo con ganas de llorar de la misma rabia y miedo que me hizo sentir. Tengan cuidado, por favor”.

