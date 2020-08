“Tengo un compromiso muy grande y espero estar a la altura” dijo “Pancho” Santarén

4 agosto, 2020 Leido: 263

El reconocido artista local, Francisco “Pancho” Santarén, se prepara para asumir como concejal en los próximos días, luego de que se designara a Francisco Aramberri como director de Turismo.

Al respecto, Santarén habló con LU 24 y se mostró “contento y agradecido por haber llegado de alguna manera a este nuevo desafío”.



“Panchito”, ocupaba el quinto lugar de la lista del MV en el año 2017, en el cuarto lugar se ubicaba Graciela Mirmi, quien pedirá licencia por cuestiones personales e incompatibilidad con su actual tarea: “me acuerdo de la elección del 2017, desde el primer día de esa elección seguí trabajando codo a codo con la Municipalidad, aportando lo que podía en lo cultural”, explicó.

“Tengo mucho entusiasmo. Espero estar a la altura, le agradezco al intendente Carlos Sánchez, a Hugo Fernández y a “Pancho” Aramberri que me tuvieron en cuenta para integrar la lista”, sostuvo, agregando además que “los nervios se mezclan con entusiasmo, con emociones. En estos momentos de pandemia los artistas estamos parados totalmente, de estar sin actividad me encuentro con estar con mucha actividad en estos días, es algo buenísimo”

“Hay mucha gente ligada a la cultura, me siento honrado con esto. El Movimiento Vecinal tiene una gran convicción y tengo un compromiso muy grande y espero estar a la altura”, finalizó.

Volver