Tenis: Comenzó la 27º edición del “Seghezzo”

12 septiembre, 2025

Con total éxito, comenzó a desarrollarse la 27º edición del Torneo nacional de tenis de veteranos “Dr. Roberto Seghezzo”, organizado por el Club Huracán.

Hay más de 110 inscriptos que disputan los partidos en diez canchas en simultáneo en los courts del Globo, Costa Sud y Cazadores.

Este viernes empezó la actividad en Doble Mixto, mientras que el sábado será el turno de Dobles Caballeros y Doble Damas. Las categorías son Única, A (+ de 40), B (+ de 50), C (+ de 60) y D (+ de 70).

En tanto, el domingo se jugarán todas las finales.

