Tenis: Costa sud presentó el 2º torneo de Primera que se juega este fin de semana

1 abril, 2022 Leido: 65

En conferencia de prensa, Costa Sud presentó el 2º torneo de Tenis de Primera a jugarse en los courts oriverdes, este fin de semana con la participación de jugadores de Bahía Blanca y La Plata.

El evento es organizado el club y Víctor Cedrón, Profesor de la entidad.

La entrada será libre y los que concurran deberán llevar un alimento no perecedero para colaborar con el comedor Payasolidarias.

Estuvo presente el Director de deportes, Guillermo Orsilli quien afirmó: “Hay que felicitar al club Costa sud por la iniciativa; estos torneos de chicos de esta edad no estamos acostumbrados a ver, son de otro nivel, jerarquizan al Tenis, ojalá que haya más torneos de Primera y conozcan la ciudad, este club tiene 8 canchas de Tenis, siempre lo digo en los Bonaerenses. Hay clubes con 6 canchas con 5 y con 4 en Tres Arroyos”.

“Estos son chicos que tiene proyección Nacional y por qué no Internacional, ojalá algún día lleguen a ser ustedes, como Cerúndulo que está jugando en Miami. Quiero felicitar a Víctor Cedrón , un luchador del Tenis , llueve o truene, con viento, uno pasa por el club y lo ve acá. Este es el fruto de él y la gente que lo acompaña. Hizo el primer torneo con mucho temor, hoy está más seguro con el 2º torneo con 32 jugadores. Estoy convencido que se van a instalar los torneos de Primera en nuestra ciudad, acá hay jugadores y jugadoras de buen nivel. Sobretodo adolescente, que se ven en los bonaerenses. Esto no hace más que jerarquizar el tenis de la ciudad. Los instamos colaborar a los dirigentes con este deporte como lo hacen”, dijo el funcionario municipal.

Por su parte Víctor Cedrón expresó: “Quiero agradecer a todos los jugadores, a la Comisión Directiva, que me ayudó en el primer torneo, nos tocó lluvia, se hacía por plata el torneo, y eso me puso nervioso, pero ahora no, ya que contacté a los jugadores y vinieron 11 jugadores de Bahía. Agradecer al club, que me abrieron la puerta y no dudaron. También agradecer a los Sponsors, y a los periodistas porque es la primera vez que se hace una conferencia de Prensa.”

