Tenis de Mesa : Buen arranque en Necochea

28 abril, 2026 160

Este fin de semana los equipos de Tenis de Mesa de nuestra ciudad tuvieron un buen comienzo de temporada en el Torneo de la Federación Bonaerense, en la primera fecha que se disputó en Necochea, con más de 200 jugadores y 16 mesas de juego en simultáneo.

El equipo de 5a. categoría, integrado por Nicolás Colantonio, Ian Zucco, Nicolás Caso y Ernesto Menna, disputó 5 series , ganando con contundencia en 4 oportunidades ante Balcarce A , Necochea B , Morón y Santa Clara del Mar , cayendo sólo ante Mar del Plata A .

El equipo de 4a. integrado por Gustavo Van Strien, Sergio Caso y Gustavo Atencio ganaron 3 series ante Tandil A, Villa Gesell y Quequén, perdiendo con Mar del Plata B.

La segunda fecha de la Liga continuará el 22 y 23 de agosto en Olavarría , mientras que los Play Off se disputarán en Octubre, en Santa Clara del Mar .

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