Tenis de mesa: Tresarroyenses a Santa Clara del Mar

9 agosto, 2025 0

Este fin de semana, en Santa Clara del Mar, los equipos de quinta y cuarta división de Tenis de Mesa de Tres Arroyos estarán compitiendo y buscando la clasificación a la instancia de Play Off para quedar entre los ocho mejores clasificados de la Liga de Equipos de la provincia de Buenos Aires .

Los equipos que representaran a nuestra ciudad que entrena Lucas Arias estará integrado por Ramiro Mohr . Gustavo Van Strien y Sergio Caro en cuarta categoría y German Bruel , Nicolas Colantonio , Luciano Montesinos y el juvenil Ian Zucco .

La actividad dio inicio esta mañana con el organigrama que estará culminando en el día domingo.

