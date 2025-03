Tenis: Destacada actuación de Marcos Hollender en Mar del Plata

El tenista tresarroyense Marcos Hollender, del Club Cazadores de nuestra ciudad, llegó a las semifinales del Torneo Nacional abierto de tenis en grado 3 en la categoría sub -18.

Hollender obtuvo una destacada actuación, ya que es categoría sub -16, participó en sub -18 y llegó hasta las semifinales.

El Torneo se desarrolló en el Club Teléfonos de la ciudad de Mar Del Plata.

