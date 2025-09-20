Tenis en Cazadores: se viene la “Copa Davis Tres Arroyos 2025”

En instalaciones del Club Cazadores, el próximo fin de semana,(26, 27 y 28 de septiembre), se llevará a cabo un atractivo torneo de tenis por equipos y categoría, que promete reunir a jugadores y jugadoras en tres días de intensa competencia.

El certamen contará con las siguientes categorías: Segunda Libre, Tercera Libre, Cuarta en Damas, Cuarta en Caballeros y Quinta Libre. En el caso de la categoría Libre, podrán participar equipos mixtos, integrados tanto por damas como por caballeros.

Cada equipo estará conformado por cuatro jugadores, quienes disputarán encuentros en single 1, single 2 y dobles.

En etapa de zonas, los partidos se jugarán al mejor de dos sets, con súper 10 para definir los enfrentamientos.

Las semi finales y las finales, serán a tres set.

El torneo admite un máximo de seis equipos por categoría y un mínimo de tres; además, cada equipo deberá inscribirse con un nombre elegido.

La inscripción permanecerá abierta hasta el miércoles 24 de septiembre, el valor para los socios del Club Cazadores es de $30.000 por jugador y $35.000 para el caso de no socios.

Los interesados podrán consultar o anotarse comunicándose con Fran (2983-540772) o Chacho (223-5298818).

Será un fin de semana ideal para disfrutar del deporte, la competencia y el espíritu de equipo.

