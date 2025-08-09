Tenis: Homenajearon a Alberto Ruiz Díaz a 25 años de su fallecimiento

9 agosto, 2025 0

Este sábado en instalaciones del club Costa Sud en la cancha 4, donde dio su primera clase de Tenis , se la denominó “Profesor Alberto Ruiz Díaz, descubriéndose una placa, al cumplirse 25 años de su fallecimiento.

Estuvieron presentes la hermana y cuñado de Ruiz Díaz; Víctor Cedrón profesor de tenis, el Presidente del Club, Sergio Caro, Guillermina Martínez dirigente y ex alumna de Alberto Ruiz Díaz, socios y ex alumnos del homenajeado.

Alberto Ruiz Díaz, “el Negro”, estuvo a cargo durante muchos años de la escuela de tenis del club Costa Sud, llegando a tener a su cargo 120 alumnos, dejando una marca imborrable en cada uno de ellos.

Volver