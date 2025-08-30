Tenis: Se viene el “Seghezzo” de Huracán (audio)

Entre el 12 y 14 de septiembre se desarrollará la 27º edición del Torneo nacional de tenis veteranos “Dr. Roberto Seghezzo”, organizado por el Club Huracán.

Horacio Merodo y Lucrecia Molfese, integrantes de la subcomisión, contaron en nuestros estudios que las categorías serán Única, Junior +25, A+ de 40, B + de 50, C +de 60 y D + de 70.

Expresaron que será una fiesta dentro y fuera de la cancha, e invitaron a formar parte del evento que se disputará en las canchas de El Globo, Costa Sud y Cazadores.

Los interesados en participar podrán contactarse a los teléfonos 2983578717 ó 2983572545.

