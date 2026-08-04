Tensión en las relaciones diplomáticas: Brasil retira su embajador de Argentina

4 agosto, 2026 0

En una decisión sin precedentes, Brasil decidió retirar a su embajador, Julio Bitelli, de la Argentina y rebajó al mínimo su relación diplomática con el gobierno de Milei: de ahora en adelante será de encargado de negocios y no habrá un diplomático de carrera en la embajada.

El conflicto comenzó luego de la visita de Milei a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro en la carrera por la presidencia. Allí, el presidente argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”.

Lula habló días después en un acto en Brasilia para oficializar su candidatura presidencial por el Partido de los Trabajadores y dijo: “Ustedes vieron la payasada que vino a hacer aquí el presidente de Argentina. Yo no dije nada, porque mi relación es una relación de jefe de Estado a Estado, y me gusta el pueblo argentino, así que no voy a estar intercambiando cosas con esa cosa”.

Ahora, el conflicto sumó un nuevo capítulo con la decisión de Lula de retirar su embajador de Argentina.

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