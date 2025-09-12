Terapia de sonido Especial Día de la Primavera en Sutil (video)

12 septiembre, 2025

Sutil es un espacio donde se lleva adelante la terapia de sonido, con cuencos de cuarzo, gongs, tambores, shruti box y otros instrumentos ancestrales, generando un campo sonoro que te envuelve y conecta con un estado de calma y bienestar profundo, que según manifiestan, “es una experiencia que no se cuenta… se vive”.

David Galdame y Leonardo Sánchez invitan a celebrar la llegada de la Primavera con un viaje sonoro único, al aire libre, con más de 30 instrumentos ancestrales. “Una propuesta distinta para recibir la estación de las flores en armonía con la naturaleza… y con vos mismo”, dijeron y explicaron que “la terapia de sonido cada vez se utiliza más en todo el mundo como una herramienta para reducir el estrés, equilibrar las emociones y acompañar procesos de sanación.

Los sonidos vibracionales actúan directamente sobre nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra energía, ayudando a mejorar la concentración, el descanso e incluso favoreciendo la recuperación de distintas enfermedades.

En Sutil creamos este espacio con cuencos de cuarzo, gongs, tambores, shruti box y otros instrumentos ancestrales, generando un campo sonoro que te envuelve y conecta con un estado de calma y bienestar profundo”.

El evento se desarrollará el 21 de septiembre, en Bolívar 155 – Espacio Per Ankh, a partir de las 15 hs. Para más información comunicarse con David Galdame al celular 2983 505030. IG: @sutil.armonizacion

Sutil

