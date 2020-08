Tercerizaron la guardería del Sindicato Empleados de Comercio: desde este lunes abre nuevamente

Laura Magaldi es quien estará al frente de la guardería que fuera tercerizada recientemente por el Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos. Desde ahora se llamará Guardería Mis Soles, con la atención a los afiliados al gremio que será garantizada y retomará a su actividad a partir de este lunes.



“La tercerizaron y estoy muy agradecida en que hayan confiado en mis años de experiencia y desde el lunes volvemos. Dependiendo de los espacios, habrá diez niños por sala. No está permitida la entrada de los papás, si los niños o alguien de la familia tienen algún problema de salud no pueden asistir, entre otras”, sostuvo.

Indicó que hace 25 años que trabaja en guarderías con niños. “Tengo mucha experiencia”, aclaró.

Mencionó que se llamará a partir de ahora Guardería Mis Soles, “con la atención a los afiliados al gremio como siempre. No perderán ningún beneficio de los que tenían”.

Agregó que reciben niños desde que se le termina la licencia a la mamá hasta los 6 años de edad. “Somos tres personas trabajando en el inicio”.

Los interesados en comunicarse pueden llamar al teléfono fijo 518014 o al celular 2983- 410338. El horario de atención es de 6.30 a 20 horas.

