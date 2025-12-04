Termina el 10 como diputado: “Cuto” Moreno al directorio del Banco Provincia

4 diciembre, 2025 0

Para lograr la ansiada sanción de la Ley de Financiamiento para 2026 y con ella, la autorización de la Legislatura para tomar deuda por 3685 millones de dólares, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, debió ofrecer varios cargos en distintos organismos del Estado, principalmente el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), cuyo directorio debió ampliar mediante una ley ad hoc para tener más sillas que ofrecer.

También puso sobre la mesa puestos en el Tribunal Fiscal de la Provincia y el Consejo General de Educación.

En el Banco Provincia, los cargos de directores son ahora catorce, seis más que los ocho originales. Nueve sillas quedan en manos de las distintas corrientes del peronismo y cinco serán controladas por la oposición.

Esos puestos serán para los kicillofistas Carlos Julio “Cuto” Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher, los camporistas Rodrigo Martín Rodríguez y Laura González, los massistas Javier Osuna y Sergio Bordoni y como último representante del peronismo, Gabriela Demaría, de línea directa con Juan Pablo de Jesús; por Unión y Libertad, Fernando Rozas; los proístas Matías Ranzini y Adrián Urreli, y los radicales Marcelo Daletto y Fernando Pérez.

También se arribó a un acuerdo para ocupar los diez cargos del Consejo General de Educación y los ocho del Tribunal Fiscal de la Provincia.

Volver