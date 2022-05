Terrenos para la obra de agua: alegan derechos sobre la propiedad de los mismos

Pablo Scarcella, quien pertenece a la familia que ocupa los terrenos en los que se proyectan realizar la cisterna de la obra de agua en Avenida Constituyentes y Camino de Cintura, habló con LU 24 luego que el Secretario de Obras Públicas, Arquitecto Izurieta, hiciera lo propio y manifestara que fueron denunciados penalmente por amenazar a los trabajadores municipales.

“Hace 40 años que estamos poseyendo estas parcelas, son seis, estamos desde el año 78 en que mi mamá venía pagando impuestos, habiendo tomado posesión de manera pacífica, y estamos en trámites para el juicio de Usucapión y así poder tener la escritura de los terrenos”, dijo Scarcella, quien cuestionó además “la manera de ingresar, cortando los alambrados y retirando carteles que decían “Propiedad Privada”, que motivó la denuncia mencionada por Izurieta.

“Tenemos contrato de arrendamiento, con las parcelas con animales creciendo dentro de los mismos terrenos”, manifestó y dijo que “la Municipalidad cortó los alambrados para ingresar, tenemos todo filmado y sacamos fotos ya que el primer acto de posesión lo hicieron ayer cuando cavaron pozos para alambrar, retiraron los carteles y cortaron los alambres para alambrar”.

“Son 6 manzanas en total, no hay dueño, son terrenos que están a nombre del Estado Nacional, si quisiera el municipio debería tomar posesión de igual manera que como se hace la Usucapión, que es un trámite legal, para nosotros es un trámite administrativo para ellos pero no pueden venir a tomar los terrenos como hicieron, porque ya los terrenos están esperando desde hace más de 40 años, tenemos toda la documentación privada para corroborar la situación. Tengo entendido que esta el tramite iniciado, está el pedido en manos de mi abogado. Este es un lugar bastante transitado por Constituyentes, tiene 280 metros por la Avenida y 214 por Juan B Justo, serían 3 cuadras por 2 manzanas”, afirmó.

“Estamos abiertos a conversar y no queremos tener ningún tipo de conflicto”, cerró.

