Terrible inversión china en Tres Arroyos

29 septiembre, 2025 0

Dos locales de regalos y un enorme supermercado, en vías de concreción por inversores chinos en Tres Arroyos.

El más difundido es el comercio que se viene instalando en el local que ocupara el Banco de Galicia, en la primera cuadra de 9 de Julio, donde operaba el Banco de Galicia.

Allí hay un cartel que reza “próximamente Bazar XT”

También alquilaron un local en Pedro N. Carrera, casi Chacabuco, de 30 metros de frente por 20 de fondo, donde funcionará una regalería. 600 metros cuadrados destinados a la venta al público.

Y el tercero, es un enorme terreno comprado por inversores chinos en Moreno y Monteagudo. Ahí programan levantar un tremendo supermercado.

