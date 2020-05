Testimonio de un argentino en Angola: “el sistema sanitario es muy vulnerable”

18 mayo, 2020 Leido: 348

El adiestrador de lobos marinos y delfines Juan Silveyra, quien tiene a su hermana radicada en Benito Juárez, se encuentra en Angola y desde allí trazó un panorama sobre la situación del país africano. “Hay mucha pobreza, la gente no tiene nada para comer. La mayoría gana 90 dólares por mes y no les alcanza”, dijo al tiempo que señaló que “la dieta básica es de pescado para quienes viven cerca del mar y de hortalizas para quienes están alejados: no conocen lo que es la carne”.

“Al principio fue bien difícil estar acá, pero para quienes trabajamos con animales es un sueño vivir en África”, contó. Se dedica al perfeccionamiento del manejo de los adiestradores y a exportar mamíferos marinos a otros países del mundo.

“Debido a la Guerra Civil tristemente se han comido todos los animales, no hay muchos dando vueltas como se piensa”, dijo Silveyra quien vive en una zona cercana al desierto. “En tres años llovió solo un día”, explicó.

En cuanto al coronavirus, Angola registra 45 enfermos, de los cuales 6 ya se recuperaron. “Donde yo vivo no hay contagiados. Se han manejado bastante bien y empezaron antes que África del Sur con la cuarentena. No salgo prácticamente de mi casa. Con mi familia tratamos de no tomar contacto con gente que no conocemos”.

“Han traído médicos cubanos pero el país es muy vulnerable en lo que es salud, muere mucha gente de tuberculosis, de Sida u otras enfermedades y no de coronavirus”, informó.

Volver