Tests rápidos: “si no se utilizan correctamente pueden arrojar un resultado equivocado”

Quedó prohibida la venta de los tests rápidos para detectar Covid-19 en las farmacias de la provincia de Buenos Aires ya que desde el gobierno se explicó que esas pruebas son de uso profesional excluyente y deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos. En este sentido, el farmacéutico Jorge Lamberta precisó que “uno si no hace la toma correctamente, después el resultado le da equivocado y por ejemplo si sale negativo y tenía síntomas y en realidad era positivo, está esparciendo la enfermedad, sin hacerlo en forma voluntaria, pero debido a un error por el mal uso del testeo”.

En diálogo con LU 24, expresó que “está aprobado por ANMAT porque es un producto genuino que se puede utilizar y en la Ciudad de Buenos Aires no está prohibido. El tema es que ha habido una resolución para la provincia y los tests estuvieron a punto de poder empezar a comercializarse pero quedó trunca esa posibilidad ante la disposición del Ministerio de Salud”.

Comentó que “las droguerías hicieron una consulta, lo que le llaman una preventa, para ver si las farmacias estaban de acuerdo y qué cantidades querrían como para después hacer la compra, ya que se importan porque son de origen chino. A alguna farmacia por ahí le ha llegado lo que se denomina `colocación´, que es una unidad para ver cómo es el producto. Ha sido una cosa por arriba y no se ha alcanzado a comercializar porque justamente enseguida salió la prohibición”.

“El test tiene que ser realizado por un profesional que entienda en el tema porque las personas no están preparadas para tomar muestra de hisopados nasales o bucales para hacer un análisis de laboratorio”, agregó al tiempo que explicó “uno si no hace la toma correctamente, después el resultado le da equivocado y por ejemplo si sale negativo y tenía síntomas y en realidad era positivo, está esparciendo la enfermedad, sin hacerlo en forma voluntaria, pero debido a un error por el mal uso del testeo”. También refirió que hay obligación de notificar el resultado y mencionó que el costo es de alrededor de 2.600 pesos.

Cabe recordar que a través de la resolución Nº 1533 publicada en el Boletín Oficial, la Provincia advirtió que habrá sanciones en caso de que se corroboren incumplimientos a la normativa y añadió que esta medida tendrá vigencia mientras perdure la declaración del estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la provincia por la enfermedad del nuevo coronavirus.

