Thank-U Store y los comercios locales alargan el Cyber Monday hasta el sábado

6 noviembre, 2025 0

La campaña del Cyber Monday se extenderá hasta este sábado inclusive. Para dar más detalles José titular de Thank-U Store ubicado en Colón 396 habló con LU 24 y dijo “esta movida es Nacional, pero 30 comercios de nuestra ciudad decidimos sumarnos”.

Sobre las ventas contó que “las personas se sumaron, pero muchos clientes estaban tristes porque no habían cobrado por otro lado, la publicidad en los medios nos ayudó”. Luego, aseguró “decidimos extender el Cyber Monday con el deseo de aumentar las ventas y permitirle a quienes cobran ahora comprar lo que quieran”.

“En las redes sociales de Thank-U Store alentamos a nuestros clientes para que aprovechen estas ofertas, verificando que son reales, todos los comercios que nos sumamos a la movida, hicimos el esfuerzo de bajar los precios, aseguró.

A su vez, expresó que “en mi caso encontraran descuentos de un 60%, promos de 3×2 y 2×1 y cuotas sin interés en tarjetas bancarias”.

“Además, tengo muy en claro que el boca a boca es bueno, en nuestra ciudad te enteras de las cosas y con esta idea quiero impulsar mi comercio no perder credibilidad por no cumplir con mis clientes”.

Volver