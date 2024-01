Tía de uno de los acusados de abuso en Juárez: “hay muchas mentiras en la denuncia”

20 enero, 2024

Recientemente se conoció la prisión preventiva para Oscar Rubén Cejas, Maximiliano Leonel González y Thomás Sabadini, tresarroyenses acusados de abusar de una mujer a mediados de diciembre del año pasado en Benito Juárez, a la salida de un local de esparcimiento nocturno de esa localidad.

Ante esta situación, Devora González, tía de uno de ellos, habló con LU 24 para dar su descargo y expresó: “hay ADN negativos, muchas pruebas, videos de Campo Amor donde se ve todo, los chicos sí fueron al boliche bailable ese, esta chica ya entró alcoholizada donde también salió de testigo el seguridad del boliche. Hoy en día ellos están detenidos en Juárez, pero ellos no son chicos para ir a un penal, son chicos trabajadores y sostén de familia. No es la primera vez que esta chica le arruina la vida a una persona.”

Y agregó: “no me parece lo justo, hay muchas mentiras en la denuncia. Tanto el juez como la fiscal de Juárez están ciegos. Ellos saben que son inocentes. Hay un montón de cosas que comprueban que los chicos no tienen nada que ver, que esta chica armó todo. Esta mujer no es trigo limpio y hay muchas cosas en contra de ella, hay que ver también esa parte.”

