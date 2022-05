“Ticho” aclara: “No quise decir que no aprobaremos la Rendición de Cuentas”

9 mayo, 2022 Leido: 153

El concejal por Juntos, Enrique Groenenberg, quien presidió este lunes la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante, aclaró conceptos emitidos ante los medios de prensa respecto a la no aprobación de la Rendición de Cuentas.

“El sentido que le quise dar a mi declaración es otro, sería una falta de respeto decir que no vamos a aprobar, es una irresponsabilidad haber dicho eso, no fue mi intención, lo que quise expresar era que algunos de los ítems no se vayan a aprobar pero no decir que no se va a aprobar la Rendición de Cuentas”, sostuvo.

“Podría llegar a ocurrir que se aprueben algunos sí y otros no, pero es muy prematuro porque esperamos a los funcionarios para que nos puedan ayudar a analizar la cantidad de ítems a revisar y la responsabilidad que tenemos en el rol de concejales”, agregó.

“Quiero dejar todo como una posibilidad, es muy remota, pero no voy a aseverar nunca que no vamos a aprobar la Rendición de Cuentas, si hubo un mal entendido, pido mil disculpas y rectifico mi idea”, reiteró.

Respecto a la convocatoria a la Sesión Extraordinaria para tratar el tema, Groenenberg dijo que “No está fijada aún la fecha para la Rendición, queda consultar a cada uno de los bloques para determinar la misma”.

