‘Ticho’ Groenenberg: “no le echemos la culpa a la juventud”

12 enero, 2021



Enrique Ticho Groenenberg presidente de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, dialogó con LU24 para comentar cuál fue el resultado que pudo percibir su bloque luego de la reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo el pasado viernes.

“La reunión fue muy amena, muy tranquila, el balance no es el mejor, hubiésemos preferido un poco más de información por parte de los secretarios que no fue la que pretendíamos” indicó como balance general..

En ese sentido, manifestó “hicimos varios pedidos de informes que no llegaron, solamente se habló de la nocturnidad y sobra la habilitación del parador que esta sobre la playa “Chapas” que fue clausurado el sábado” y agregó “nos quedamos con bastantes preguntas dando vueltas en la cabeza y bastantes incógnitas al respecto”.

Asimismo, expresó que desde su bloque “nosotros siempre cuando pretendemos algo también tiramos algunas ideas o propuestas, debemos aunar esfuerzos entre todos para poder llevar esto a buen puerto” y al respecto destacó que “no le echemos la culpa a la juventud, porque la juventud es el fiel reflejo de lo que hacemos nosotros los adultos, si nosotros los adultos vamos a cualquier lado, nos juntamos, vamos a la playa y hay 6 o 7 camionetas juntas, todo el mundo junto tomando mate, los jóvenes es eso y obviamente van a pretender hacer lo mismo”.

El edil de Juntos por el Cambio continúo: “cuando nuestra actitud es no respetar la pandemia, porque se ve a diario a Tres Arroyos, andamos sin barbijo, y yo no me voy a excluir, porque soy miembro de la comunidad, entonces los jóvenes hacen lo mismo”.

“Lo que si vemos de parte del municipio una falta importante en cuanto a las políticas de la juventud, no haber hecho reuniones con los jóvenes, no canalizar sus inquietudes, nosotros solicitamos un hisopado de jóvenes para ver cómo está la situación, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y lo peor que se puede hacer es prohibir a los jóvenes juntarse” indicó Groenenberg, y agregó “busquémosle la forma, tenemos que sentarnos a hablar con ellos y de ellos se puede aprender u montón de cosas para que esto llegue a buen puerto, es la idea que tenemos nosotros”.

Con respecto a la propuesta de hisopar a los jóvenes indicó “sabemos que muchas personas han cursado la enfermedad de forma asintomática” entonces surge esta propuesta para “tener un panorama” de cómo está la situación del COVID en ese sector de la población.

DUDAS SOBRE “CHAPAS”

Con respecto a las fiestas clandestinas, Groenenberg expresó que en el caso de “Chapas” fue habilitada para fiestas de egresados, “sin revisión de bomberos de De La Garma, y ahora el sábado se habló de una fiesta clandestina, yo no lo veo tan clandestina” indicó, y continuó: “lo que si vimos que a las 21 horas vino policía de bomberos de De la Garma y clausuro el lugar, entonces ¿estaba mal habilitado en su momento? ¿Las reuniones de egresados estaban habilitadas como corresponde o fue una habilitación media traída de los pelos?”.

“Todavía estamos esperando los expedientes que no nos han acercado al consejo deliberante desde el ejecutivo” manifestó, por lo que todavía surgen interrogantes ante esta temática.

Con respecto a las fiestas clandestinas en domicilios indicó que “tiene que ir la secretaria de seguridad” cuando no se respetan los protocolos y para finalizar destacó que “cuando se escuchan los audios del secretario de saludo preocupado y nosotros hacemos caso omiso, somos nosotros los que no tomamos conciencia, la preocupación es al nivel mundial y tenemos que cuidarnos”.

