“Ticho” Groenenberg: “Arrancar la campaña con María Eugenia da más fuerza”

10 agosto, 2025 10

“Fue un encuentro muy lindo, donde María Eugenia expuso sus ideas y explicó el motivo de Potencia, y arrancando la campaña con la presencia de ella le da un poco más de pilas y de fuerza”, dijo el primer candidato a concejal Enrique “Ticho Groenenberg a LU 24, sobre el encuentro de Talerico con sus seguidores.

Respecto al recorrido por el distrito, manifestó que “la idea es ir a Cascallares este lunes, luego a Orense, San Francisco y Claromecó y como es una campaña muy austera vamos a tener algunas oportunidades en algunos medios por lo que haremos a través de redes, y al ser una campaña corta me parece que está bueno, va a ser una campaña limpia sin distribución de folletería, más que nada personal”.

