“Ticho” Groenenberg asume la presidencia del Concejo con “mucha alegría”

Preparado hasta con una corbata, el edil por Juntos por el Cambio, Enrique “Ticho” Groenenberg no ocultó su “gran alegría” por la posibilidad de asumir hoy como presidente del Concejo Deliberante, aunque calificó como una gran pérdida la partida de Matías Meo Guzmán. Sobre la impronta que piensa darle a su nuevo rol, fue contundente al asegurar que “buscaré el diálogo, y que no haya diferencias políticas que no se puedan resolver”.



Respecto de la renuncia de Meo Guzmán, aseguró que “cuando se va un compañero a nadie le gusta, más que nada porque Matías nos metió en el bolsillo a todos los concejales, siempre con su habitual camaradería y buena onda, por eso intentamos que no se vaya pero su vida personal iba por otro camino. Esto se conversó mucho, se consensuó cómo se iba a hacer, por eso ahora, con su asesoramiento, buscaremos continuar con lo que hizo y mejorarlo si es posible”.

“Este es un rol con sus responsabilidades y trataré de hacerlo lo mejor posible, intentando consensuar todo lo que esté a mi alcance”, finalizó, no sin antes anunciar que Marisa Marioli asumirá una banca por Juntos por el Cambio en la próxima sesión.