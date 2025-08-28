“Ticho” Groenenberg: “El protagonista debe ser el vecino”

Con un mensaje claro: transparencia, obras para los vecinos y participación democrática, Enrique “Ticho” Groenenberg, primer candidato en la lista a concejal por la Alianza Potencia en Tres Arroyos busca regresar al Concejo Deliberante y para ello se hizo presente en los estudios de LU 24 para comentar más sobre su candidatura.

Tras dos años fuera del Legislativo, Groenenberg aseguró que la política sigue siendo una vocación imposible de dejar: “Lo pensé mucho, pero tiró más la pasión que la coherencia”.

Sobre la fragmentación de espacios y la multiplicidad de listas, consideró que puede ser un signo positivo: “Antes había dos o tres partidos; hoy hay nueve opciones. Lo importante es que el vecino sea el verdadero protagonista, no los dirigentes”.

Entre sus propuestas más destacadas mencionó:

Apertura total del sistema contable municipal RAFAM para que cualquier ciudadano pueda controlar el destino de los fondos.

Obras prioritarias: finalizar la obra de agua potable en marcha para garantizar el suministro en verano y avanzar con proyectos de cloacas.

Seguridad vial: fortalecer la señalética, reducir la velocidad dentro de la ciudad y dar continuidad al trabajo en motos y tránsito.

Juventud en política: valoró la incorporación de jóvenes preparados y con nuevas ideas: “Es fundamental que la política se actualice y de lugar a las nuevas generaciones”.

Finalmente, llamó a los vecinos a participar activamente en las elecciones:

“Cada dos años tenemos la oportunidad de elegir. No sirve de nada quedarse en casa criticando. Practiquemos la democracia y votemos”.

Groenenberg definió a Potencia como la continuidad del espíritu inicial del PRO: “No nos corrimos hacia ningún lado. Mantenemos la línea de transparencia y no a la corrupción”.

