“Ticho” Groenenberg: “Fue un discurso muy largo del Intendente y sin cosas nuevas”

El presidente del Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, Enrique “Ticho” Groenenberg, consideró por LU 24 que el de anoche, en el Salón Blanco, “fue un discurso muy largo del Intendente y sin cosas nuevas”. Además, cuestionó que “tuvimos varios colegios que ayer no arrancaron por problemas de agua y lamentablemente esa es una forma de cercenar la educación”.

Al analizar lo que fue la apertura del periodo legislativo, lamentó “la extensión del discurso el Intendente, no dijo nada nuevo, para nosotros viene siendo lo mismo. Lleva 17 años de gestión con las falencias que vemos a diario, caso del agua y la seguridad, seguimos teniendo los serios problemas que está viviendo la ciudadanía de Tres Arroyos”.

“Nosotros acordamos entre todos los presidentes de hacer unos discursos cortos para evitar el largo tiempo sentados adentro del recinto, aparentemente el Intendente no leyó o no entendió que tenían que ser cortos. Lamento algunos pases de facturas, como nos viene diciendo la formación del unibloque: somos tres bloques en el Concejo Deliberante y cuando dos se ponen acuerdo el otro queda afuera de la conversación como nos pasó a nosotros en el tratamiento del presupuesto 2020”, recordó.

“Tenemos propuestas y nunca fueron escuchadas: el tema de la automatización de los pozos ya lo propusimos, hubieran leído un poquito y ya se podrían haber empezado a colocar, evitaría que el 50 por ciento del agua que se bombea se pierda sin ser facturado, de acuerdo a lo nos indican desde Políticas Tributarias, entonces hoy estaríamos en otra condición”, sostuvo Groenenberg.

“Una forma de cercenar la educación”

“Tuvimos varios colegios que ayer no arrancaron por problemas de agua y lamentablemente esa es una forma de cercenar la educación porque los chicos tenían ilusión de estar nuevamente con sus compañeros en los colegios, sentados en sus bancas, escuchando a la maestra y algunos tuvieron el privilegio de hacerlo y otros no. Fue un discurso muy largo y sin cosas nuevas”, concluyó.

