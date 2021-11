“Ticho” Groenenberg: “hasta que no resolvamos qué queremos como bloque, no podemos negociar con otros”

Enrique Groenenberg, presidente de la bancada de Juntos, relativizó hoy las versiones en torno a las nuevas autoridades del Concejo Deliberante al aseverar que “hasta que nosotros no resolvamos internamente como bloque cuáles van a ser nuestras pretensiones, si la presidencia o la secretaría, y con quiénes vamos a negociar, no podemos adelantarnos. Y recién hemos tenido una sola reunión, en el bloque, en la que comenzamos a charlar posibilidades. Y con otros bloques no hemos tenido más que charlas al pasar, de lo más amenas y democráticas, pero sin llegar a ningún tipo de conclusión”.

“Al no tener nosotros definido qué queremos de cara al año que viene, tampoco podemos encarar una negociación formal con otro sector. Lo que sí hemos hecho es reunirnos entre los actuales concejales y los futuros integrantes del bloque, porque nos parece importante que estén todas las opiniones con respecto a lo podemos aspirar en cuanto a autoridades en comisiones y en el Concejo”, consideró “Ticho”.

No obstante, admitió que más allá de la regla no escrita de que los ganadores reclaman los lugares de conducción del Cuerpo, también se da la poco frecuente situación de paridad en la integración de cada futuro bloque, con seis ediles cada uno. “En un principio uno tendría que pensar en negociar con el bloque que salió segundo, porque somos los que obtuvimos el mayor caudal de votos, pero todavía tenemos que definirlo internamente”, puntualizó.

