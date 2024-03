“Ticho” Groenenberg: “La hipomagnesemia obedece a distintas situaciones”

El veterinario Enrique Groenenberg explicó a través de LU 24 las posibles causas del suceso que provocó la muerte de 15 vacas en los corrales del predio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, por hipomagnesemia.

“Ticho” dijo que “se da por distintas situaciones dentro del manejo de la vaca de cría; si la vaca tiene exceso de peso y si no come por unos días se produce una falta de magnesio, por lo que la vaca busca sus reservas, y se produce la debilidad, se cae, hace muchas convulsiones y fallece por paro cardíaco”

“Aparentemente ese caso de dio porque el animal pudo haber estado dos días sin comer y entonces aumenta la excitabilidad y en esos accesos que se producen se produce el paro .Los veterinarios a veces podemos dar una inyección de energía de magnesio por vía endovenosa y se revierte, pero en el proceso de inyección puede morirse, es un caso violento y hay que hacerlo muy rápido para evitar la mortandad”, describió.

“Suele ocurrir en invierno porque los pastos no son de buena calidad, y la vaca está gestando un ternero por lo que necesita pasto de buena calidad, y a veces sucede en los partos”, agregó.

“El stress de las movilizaciones, de cambiar de espacio colabora en los casos de hipomagnesemia; pero esto no es común, ha sido un caso muy puntual, pero hay distintas situaciones de manejo que provocaron que estuvieran 48 horas sin comer. A veces las circunstancias del clima llevaron a eso, muchas veces cuando hay que hacer algún trabajo en el campo y la vaca está encerrada al soltarla puede suceder lo mismo. Lo que colabora mucho son las piedras con calcio y las reservas de pasto que se hacen en Primavera para evitar eso”, sostuvo.

“No es contagioso, se puede enterrarla y depositarla en un espacio donde no tenga acceso para que no se distribuya, pero al no ser una enfermedad metabólica como el carbunclo por ejemplo, es distinto”, finalizó.

