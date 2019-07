“Ticho” Groenenberg: “la idea de posponer una sesión fue mía y no hay ningún acuerdo”

El presidente del Concejo Deliberante, Enrique “Ticho” Groenenberg, aseguró que fue una idea suya la de posponer una sesión, la del 1° de agosto, hasta después de las Primarias, y advirtió que “no hay ningún acuerdo con nadie, solamente mencioné la posibilidad de reunirnos la semana que viene con los presidentes de cada bloque para proponerlo”.



Groenenberg aseguró que “me surgió la idea ante la vorágine de una campaña a la que todos los grupos políticos estamos abocados. Pensé, y se lo tiré como posibilidad a algunos, en convocar a una reunión para charlarlo entre todos, y si no hay consenso, seguiremos con el organigrama que establece el reglamento interno del Concejo”.

El presidente del Deliberativo negó que haya sugerido una postergación de las sesiones para evitar chicanas de campaña. “De ninguna manera”, sostuvo, pero consultado acerca de la posibilidad de tomar licencia que tienen aquellos que vuelven a ser candidatos, consideró que “no somos tantos concejales y la renovación también implica algunos cambios. Pero no vamos a llevar esto a ninguna chicana, fue una idea mía y si el resto de los bloques no lo acepta seguimos como siempre”, sostuvo.

Según aclaró, su idea era la de realizar la sesión del 18 de julio y posponer la del 1° de agosto. “El reglamento indica que se hacen dos sesiones por mes, y justo nos coincide que este mes tenemos cinco jueves, por eso nos daba perfectamente hacer dos con quince días de intervalo y por eso pensé en posponer la del 1°. Fue nada más que eso”, puntualizó.