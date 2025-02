Ticho Groenenberg: “La idea es que el bloque de Juntos siga unido”

Enrique “Ticho” Groenenberg, dirigente del Pro Tres Arroyos, consultado por LU 24 sobre si el bloque de concejales de Juntos por el Cambio podría sufrir una ruptura ante las próximas elecciones legislativas, expresó que “por ahora las cosas siguen su curso como en 2024 pero como la política es muy dinámica, puede cambiar en cualquier momento; ojaláno se divida, se está trabajando, se está reuniendo, algunas veces algunas reuniones un poco más fuertes, algunas más suaves pero la idea es que el bloque siga unido”.

De parte nuestra, hacia el concejal Rossi no tenemos ninguna directiva de arriba, somos autárquicos y no dependemos de nadie”.

“Trabajar bien desde las bases”

Creo que hay que empezar a trabajar de otra manera con la política, trabajar bien desde las bases, y de las bases para arriba porque nos debemos a los que nos votaron desde el partido de Tres Arroyos; no podemos seguir recibiendo ordenes de arriba que digan correte para acá correte para allá, me parece que cuando uno se presenta como candidato uno tiene la suficiencia de decidir,: a mí personalmente no me gusta y así nos ha ido al respecto, para mi tenemos que empezar a trabajar ser nosotros mismos con el vecino para entrar por el cual fuimos votados.

“No es bueno seguir atornillado”

No es bueno seguir atornillado a la banca, creo que ya cumplí, bien o mal puse todo para la ciudad, para todo Tres Arroyos y sigo trabajando desde otro espacio pero sin la sed de candidatura como se dice, yo fui concejal, fui presidente del Concejo y punto, pero me gustaría que vengan otras ideas, otros pensamientos que sean buenos para Tres Arroyos y no quedar atornillado, no es bueno desde ningún punto de vista”.

“Tenemos que trabajar para que quien se meta en política sea no por intereses personales sino para la ciudadanía de Tres Arroyos porque cuando uno busca esos intereses no es beneficioso para la comunidad”.

“Ojalá que salga la ficha limpia”

Sobre el proyecto Ficha Limpia, dijo “ojalá que salga, nosotros cuando empezamos fue uno de los nortes que teníamos, que cada persona que entre a decidir sobre la ciudadanía tiene que tenerla, es fundamental, cuando uno va a tomar un empleado pide curriculum y cuando un político entra nadie pide sus datos o antecedentes”.

Tiene que ser ficha limpia para todo el mundo, dejemos de personalizar porque cuando uno lo hace le da una connotación que a mí no me gusta, creo que todo el mundo que entre como candidato debe tener la ficha limpia y si no lo tiene uno trabaja en contra de”.

