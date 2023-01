“Ticho” Groenenberg: “no estuvo el control para que los chicos no se fueran a los médanos”

Enrique Groenenberg, concejal de Juntos, consideró que fue insuficiente el control de las autoridades como para disuadir a los jóvenes que participan de las “juntadas” en los médanos, y advirtió que “habrá que seguir trabajando con los jóvenes y todos los actores involucrados en este tema; la juventud es una edad corta en la que hay que divertirse, todos lo vivimos, luego los chicos se van a estudiar y sus compromisos los llevan a otros caminos. Por eso hay que darles el espacio y las condiciones de seguridad para que se diviertan”.

“Nosotros apoyamos en el Concejo la cesión del espacio para el boliche a cielo abierto, que se demoró en su tratamiento pero lo veíamos como una solución; de hecho mientras funcionó no hubo reclamos ni problemas con los vecinos, y por eso lamentamos que no se haya podido seguir con esto que, todos sabíamos, era una prueba, un primer paso. Pero las fiestas se siguieron organizando, por lo que habiendo un espacio creo que habría que haber actuado más para desactivar esas reuniones. No estuvo el control, las fiestas en los médanos se siguieron realizando”, sostuvo el concejal.

Los ediles de Juntos le plantearon este y otros temas al delegado director del Ente Descentralizado, Julián Lamberti. Entre ellos, el pedido de vecinos de Dunamar para que se reabra la bajada ‘vieja’. “En eso fue tajante, la bajada no se va a volver a abrir. El proyecto del Ente es extender la zona recreativa, lo que entiendo sería importante porque la razón por la cual la gente baja por la bajada nueva y se vuelve hasta cerca de la vieja es porque no hay servicios para los turistas, ni guardavidas”, aseguró Groenenberg.

También se refirió a la necesidad de señalizar las calles y disminuir la velocidad de circulación en Claromecó, y a la importancia de contar con un espacio reglamentado “para las casillas autoportantes que llegan a pasar mucho tiempo en la zona del Pozo de Alonso sin comodidades”.

“Decidirá la comisión del PRO”

En cuanto al escenario político que se abre en el inicio del año electoral, Groenenberg admitió que “podría ser” un eventual precandidato a intendente, “pero será la comisión del PRO la que lo decida. Estoy trabajando en esto desde hace varios años, yo estoy en una concejalía y no me puedo distraer ni gastar energía en otra cosa”.

