“Ticho” Groenenberg: “Nunca hay que decir nunca más en política”

21 julio, 2025 34

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/07/TICHO-GROENEMBERG-21-07-2025.mp3

Luego de dar a conocer la lista con la que competirán en setiembre en el distrito, Enrique “Ticho” Groenenberg, quien fuera presidente del Concejo Deliberante, ahora encabezará la nómina por la alianza Potencia de María Eugenia Talerico, quien fuera titular de la Unidad de Información Financiera.

“Nunca hay que decir nunca en política”, dijo y agregó que “siempre digo que hay que dar nuevas oportunidades y busqué a gente para que encabezara, pero nadie quería comprometerse, es lamentable el poco interés que genera la actividad política”.

“Me había negado en principio en mi aparición nuevamente como concejal. Era el sábado y dudábamos si armar la lista o no, teníamos un montón de gente que quería participar, pero no encabezar, por lo que a pedido de María Eugenia, que me dijo “Ticho encabezá”, lo hice, por lo que creo que “entramos justito” luego de la prórroga”, explicó.

“Vengo siguiendo a María Eugenia hace mas de un año, porque ella está alineada con Javier Iguacel, que fue precandidato a gobernador por el PRO y lamentablemente fue bajado a último momento. Tuve una muy buena relación con ella y con su mano derecha y organizamos una linda reunión este año en febrero, de la que participó cuando iban hacia Bahia Blanca”, manifestó.

Sobre el desarrollo que se le dará al espacio a nivel local, Groenenberg dijo que “pretendemos potenciar el trabajo que teníamos representando al PRO” y mencionó a “Carolina Elisiri, Soledad Cadenas, Laura Aprile, Horacio Espeluse, Peto Fabiano, Yaya Rossi, todo el grupo que pasamos por el Concejo, que me apoyan, pero no en la lista, porque la gente que va nunca estuvo en ese lugar, por lo que vamos a tratar de aggiornarlos y darles las herramientas para su desempeño en el Concejo Deliberante”.

“Hay muchas listas, me llamó a atención que somos muchos, pero lamentablemente no se pudieron hacer otras alianzas, creo que la atomización del PRO y el radicalismo en tres espacios sucede esto, pero creo que, si estamos todos en la misma, conviene unirnos”, expresó.

“Es lamentable y triste la poca participación; cuando uno pretende que vaya aumentando, nos costó mucho formar la lista, me agradecían que los convocara, pero no aceptaban, me da mucha tristeza”.

“Yo siempre estuve en contra de los que siempre dan vuelta siempre son los mismos candidatos, creo que hay que correrse y dar oportunidades, pero las circunstancias y el momento me obligaron que esté de vuelta acá, nunca hay que decir nunca en política”, finalizó.

Volver