“Ticho” Groenenberg y la decisión de Sánchez: “Es el fin de una era”

18 mayo, 2023

“Estoy realmente sorprendido por la noticia, me acaban de informar que se había bajado Carlos, es el fin de una era, tendremos posiblemente algunas diferencias, pero no podemos negar que en 20 años de gestión Carlos le puso el cuerpo y alma”, dijo a LU 24 el concejal de Juntos por el Cambio, Enrique “Ticho” Groenenberg. “Tenemos una excelente relación, por lo que, a pesar de diferencias con los pensamientos políticos, como persona no puedo negar su dedicación al puesto que estuvo ocupando, se dedicó y trabajó por y para Tres Arroyos”, manifestó.

“Es importante una renovación”

“Me parece que es una buena decisión de parte de él, después de tantos años de ejercer, debe notar el desgaste físico; yo siempre lo vi entero y lo vi que nunca le pesó demasiado la gestión, pero debe tener otro motivo. Me parece que es bueno que haya una renovación, es importante para Tres Arroyos la renovación de la gente que está en la Municipalidad”, relató.

“Me quedan ganas todavía de ser candidato”

“Todavía me quedan ganas de ser candidato, creo que puedo dar un poquito más todavía, tampoco voy a estar 20 años porque no me van a dar los años, yo siempre insisto que las personas pasan, pero las instituciones quedan, eso es lo que hay que tener, saber dar el paso al costado en el momento preciso, y posiblemente Carlos haya sentido que este es el momento preciso para dar el paso al costado” sostuvo y agregó : “seguimos charlando dentro del equipo, tanto con los radicales como la Coalición Cívica, de la mejor manera siempre pensando en armar el mejor equipo para las elecciones de este año, tenemos diálogo fluido, hay gente que se ha puesto a trabajar en distintos temas de cara a la campaña. A veces uno se expone, pero detrás hay un grupo de gente que te alienta y cuando te pones a trabajar con ellos te da un empuje terrible por lo que a veces uno se larga a distintos pasos en la política, pero nunca podemos olvidar y dejar de sentir el apoyo de gente que está atrás. Siempre nos referenciamos con Patricia Bullrich, pero nunca nos referenciamos con el candidato a Gobernador, y acompañamos la visita de cada candidato; eran tres candidatos que tenía Patricia, pero hoy está decidido que sea Néstor Grindetti por lo que trabajaremos junto con Patricia”.

Sobre la confirmación de Matías Fhrer de intervenir en la interna de Juntos por el Cambio, Ticho dijo que” los presidentes de los partidos tendrán que sentarse a charlar y ver cómo están las cosas”.

Respecto a Rosio Antinori, expresó que “ella tomó un camino dentro del PRO apoyando a otro candidato a Presidente y veremos ahora con este lineamiento lo que eran los lideres de la sexta como Bahía Blanca; veremos si sigue en esta postura o cambiara de opinión o se va a alinear con Patricia; no lo hemos hablado, pero tenemos siempre la puerta abierta para escuchar y charlar con todo el mundo”.

