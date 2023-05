Ticho Groenenberg y las candidaturas: “Hay indicios de un inminente arreglo”

29 mayo, 2023

El concejal Enrique “Ticho” Groenenberg habló con LU 24 luego que trascendiera que Juntos por el Cambio llevaría a Carlos Ávila como candidato a intendente en las PASO de agosto, y desestimó la especie, afirmando que “estamos trabajando fuerte con una muy buena visión por parte de los tres partidos para formar la lista de unidad, los indicios son que es inminente el arreglo en tanto y en cuanto bajemos los egos y logremos si o si una lista de unidad para las PASO”.

Groenenberg, quien pertenece al PRO, dijo que “todavía no está definido, y no queremos crear dudas, sino dejar bien en claro a la sociedad que estamos trabajando “a brazo partido” para ir con una sola lista hacia las PASO eso es lo que nos han pedido quienes nos hemos cruzado: en 2021 fuimos con tres listas y no nos fue bien por lo que hemos decidido ir en una lista única”.

Reiteró que el tema es “sentarnos en la mesa, bajar los egos” y respecto al precandidato Fhürer se postuló con la lista de Patricia Bullrich, con quien tendremos que charlar para tratar de armar la lista única para la sociedad”.

“Si tuviera la posibilidad de confirmar la versión de Ávila como candidato lo haría, hay que proponer una lista para que los candidatos empiecen a trabajar para las próximas PASO”, no quiero embarrar la cancha por un trascendido” relató.

“La foto del Parque Miedan no dice mucho tampoco porque había gente que no era candidato; pido por favor esperar un poco porque es un gusto trabajar de esta manera para llegar a la unidad”, cerró.

Volver